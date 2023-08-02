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Трансферные новости, 2 августа 2023 года: Буффон, Гвардиол, Дембеле, Малком, Азмун, «Ман Сити», «ПСЖ», «Барселона»

10 главных трансферных новостей дня. Рекордная сделка «Сити» и внезапная проблема Малкома
Михаил Рождественский
Трансферные новости, 2 августа
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Буффон попрощался с футболом, а Азмун может вернуться в Россию.

Если следите за нашими трансферными дайджестами, то давно заметили, что ни один день не обходится без громких новостей. 2 августа получилось особенно насыщенным.

Главные новости предыдущего дня:
10 главных трансферных новостей дня. Уход Буффона и новая суперзвезда в команде Роналду
10 главных трансферных новостей дня. Уход Буффона и новая суперзвезда в команде Роналду

«РБ Лейпциг» отправил Андре Силву в аренду

27-летний португальский нападающий продолжает путешествовать по Европе. Четыре гола в прошлом сезоне Бундеслиги не впечатлили руководство «Лейпцига», поэтому ближайший сезон Силва проведёт в «Реале Сосьедад». Вдобавок у испанского клуба есть право выкупа.

Андре Силва

Андре Силва

Фото: realsociedad.eus

Йошко Гвардиол всё же перейдёт в «Манчестер Сити»

Связке Гвардиола — Гвардиол быть! Фабрицио Романо пишет, что «Сити» окончательно согласовал трансфер 21-летнего хорватского защитника и заплатит «РБ Лейпциг» рекордные для этого амплуа € 90 млн. Все бумаги будут подписаны к концу недели, а медосмотр состоится уже в пятницу, 4 августа.

«Новый Холанд» анонсировал свой переход в «Манчестер Юнайтед»

Осталось дождаться объявления от клуба. Уже известно, что Расмус Хёйлунн перейдёт в «МЮ» из «Аталанты» за более чем € 70 млн. А теперь 20-летний датский нападающий оставил жирный намёк в соцсетях, опубликовав картинку с формой будущей команды и добавив подпись «Скоро».

Расмус Хёйлунн

Расмус Хёйлунн

Фото: соцсети Расмуса Хёйлунна

«Спартак» покупает защитника «Олимпиакоса»

По крайней мере, если верить греческому радио Sport-FM. Утверждается, что молдавский защитник Олег Рябчук продолжит карьеру в московском клубе, и о сделке будет объявлено в самое ближайшее время. Предложение красно-белых по 25-летнему футболисту устроило «Олимпиакос», и поиски замены для него уже начались.

У «Спартака» и Рябчука целая сага:
«Спартак» снова хочет защитника из Молдавии. Скандал вокруг сделки не помешает трансферу?
«Спартак» снова хочет защитника из Молдавии. Скандал вокруг сделки не помешает трансферу?

Хави подтвердил уход Усмана Дембеле из «Барселоны»

Одно дело инсайды, и совсем другое — комментарий главного тренера! 26-летний французский вингер, как уже известно, уедет на родину и будет играть за «ПСЖ». Сумма трансфера составит € 50 млн.

Хави
Хави
главный тренер «Барселоны»

«Дембеле был прямолинеен и попросил отпустить его. У него есть предложение от «ПСЖ». Мы не можем конкурировать с ними. Я немного разочарован».

Джанлуиджи Буффон завершил карьеру

Теперь это уже не инсайд, а реальность. 45-летний легендарный голкипер завязал с профессиональным футболом. Перечислять достижения Джиджи нет смысла — вы и так их знаете. Прощаемся с великим!

Нам есть что рассказать об уходе Буффона:
«Это будет важнейшее решение в твоей жизни». Письмо Буффона себе в прошлое тронет до слёз «Это будет важнейшее решение в твоей жизни». Письмо Буффона себе в прошлое тронет до слёз
20 самых ярких моментов в карьере Буффона. Фото, которые можно долго рассматривать 20 самых ярких моментов в карьере Буффона. Фото, которые можно долго рассматривать
«У арбитра не сердце, а мусорный бак». Помните самое драматичное удаление Буффона в ЛЧ? «У арбитра не сердце, а мусорный бак». Помните самое драматичное удаление Буффона в ЛЧ?

«Зенит» захотел вернуть Сердара Азмуна, но есть проблема

Мощная новость прилетела от Фабрицио Романо. Он утверждает, что чемпионы России решили организовать камбэк 28-летнего иранского нападающего и связались с «Байером», в котором у того так и не разрешились проблемы с адаптацией.

Немецкий Kicker добавляет, что боссы «Байера» не против трансфера, да и Азмун хотел бы сменить обстановку. Но для начала клубу придётся изучить возможность такой сделки. Дело в том, что немецким компаниям запрещены торговые отношения с Россией, и футбола это тоже касается.

«Аль-Хиляль» не смог заявить Малкома из-за проблем с переводом денег «Зениту»

Проблема пришла, откуда не ждали. Издание Winwin пишет, что саудовский клуб не смог заявить 26-летнего бразильца с российским паспортом, поскольку испытывает проблемы с переводом средств за трансфер в Санкт-Петербург. При этом прогнозов относительно решения этого вопроса нет. Малком, если что, уехал из «Зенита» за € 60 млн и устроился на контракт с зарплатой € 18 млн за сезон.

Лукас Моура вернулся в родной клуб

Видимо, европейская фаза карьеры яркого, но нестабильного вингера подошла к концу. После выступлений за «ПСЖ» и «Тоттенхэм» Моура этим летом оказался в статусе свободного агента и рванул на родину, в Бразилию. Теперь 30-летний футболист будет играть за «Сан-Паулу», в составе которого и начинал карьеру. Стороны подписали краткосрочный контракт до конца года.

Лукас Моура

Лукас Моура

Фото: saopaulofc.net

Виллиан всё ещё может уехать в Саудовскую Аравию

Казалось, что сага с переходом 34-летнего бразильского полузащитника завершилась, ведь, пробыв некоторое время без клуба, он переподписался с «Фулхэмом», за который играл в прошлом сезоне. Но не всё так просто! Фабрицио Романо сообщает, что интерес к Виллиану проявляет «Аль-Шабаб». Саудовцы уже сделали предложение игроку и активно ведут переговоры. Виллиан, в свою очередь, общается на эту тему с руководством «Фулхэма».

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Теги Футбол РПЛ Трансферы •••

Заглавное фото: Getty Images/alhilal.com

Источник: «Чемпионат»

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