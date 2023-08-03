Президент 2DROTS: если мы обыгрывали ЦСКА, то спокойно можем забирать этот Кубок России

Президент медийной команды 2DROTS Никита Панасюк считает, что его клуб может побороться за победу в Кубке России, ведь в товарищеском матче 2DROTS обыгрывали московский ЦСКА со счётом 2:1. Напомним, накануне 2DROTS обыграли в матче 1/256 финала Кубка России команду «Сахалин». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу медиаклуба.

«Если мы обыгрывали ЦСКА (ЦСКА проиграл клубу 2DROTS (1:2) в товарищеском матче. — Прим. «Чемпионата»), а ЦСКА выиграл Кубок России, то можем спокойно забирать этот Кубок.

Задачи? Шаг за шагом: каждый матч как последний. Хотим получать удовольствие от процесса. Жить и переживать вместе с командой», — сказал Панасюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.