«Галатасарай» объявил о переходе полузащитника Керема Демирбая

Стамбульский «Галатасарай» на своих официальных ресурсах сообщил о достижении договорённости с полузащитником Керемом Демирбаем.

«Достигнуто соглашение с футболистом Керемом Демирбаем и его клубом «Байер» о трансфере игрока. Сумма компенсации составит € 3,7 млн и будет выплачена его бывшей команде.

Соглашение с игроком рассчитано на три сезона начиная с сезона-2023/2024. Зарплата футболиста составит € 1 млн за сезон», — гласит официальное сообщение «Галатасарая».

30-летний Демирбай играл за «Байер» с 2019 года. В прошлом сезоне полузащитник провёл 36 матчей во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. За свою карьеру Демирбай успел поиграть за сборную Германии.