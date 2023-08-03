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«Галатасарай» объявил о переходе полузащитника Керема Демирбая

«Галатасарай» объявил о переходе полузащитника Керема Демирбая
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Стамбульский «Галатасарай» на своих официальных ресурсах сообщил о достижении договорённости с полузащитником Керемом Демирбаем.

«Достигнуто соглашение с футболистом Керемом Демирбаем и его клубом «Байер» о трансфере игрока. Сумма компенсации составит € 3,7 млн и будет выплачена его бывшей команде.

Соглашение с игроком рассчитано на три сезона начиная с сезона-2023/2024. Зарплата футболиста составит € 1 млн за сезон», — гласит официальное сообщение «Галатасарая».

30-летний Демирбай играл за «Байер» с 2019 года. В прошлом сезоне полузащитник провёл 36 матчей во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. За свою карьеру Демирбай успел поиграть за сборную Германии.

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