Черданцев: «Буффонище» всегда будет в топе моих фраз. Даже нынешние дети её знают

Спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался по поводу своих знаменитых фраз, которые остались в памяти у любителей футбола.
«К сожалению, я никогда в жизни не виделся с Буффоном, не общался. При этом удивительно, что я брал интервью у Дино Дзоффа в позапрошлом году. Было большой победой с ним договориться, потому что он особо ни с кем не общался. Получилось так, что с предшественником Буффона я поговорил, а с ним самим, что было бы логичнее, нет. Но я знаю, что кто-то из коллег показывал Буффону видео с «Буффонищем». Вроде ему понравилось.
Конечно, у меня было много известных фраз: «Пушка страшная», «Мне нужна машина в специальную больницу», «Я сейчас закончу вообще всё», но «Буффонище» всегда будет в топе. Её легко воспроизвести, она подходит под любой контекст. Меня радует, что даже нынешние дети знают эту фразу, потому что я для них известен больше как комментатор игры FIFA. Когда оказываюсь на каком-то детском турнире, «Буффонище» у детей частенько вырывается. Так что я благодарен Джанлуиджи за то, что подарил мне возможность сказать эту фразу. Мы же сопровождаем действие, а не рождаем. В Ливерпуле главным героем был Аршавин, а не я. Так же и с Буффоном», — сказал Черданцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 3 августа 2023
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