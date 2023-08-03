Черданцев: аргентинца Мартинеса через 10 лет не вспомнят. Буффона будут помнить и через 30

Спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался об уникальности итальянского футбольного голкипера Джанлуиджи Буффона.

«Джанлуиджи будут помнить всегда. Сейчас голкиперов хороших много, но какие-то они стали все одинаковые. Видимо, у всех тренеров вратарей больших клубов методики приблизительно похожие. Комплекция у всех киперов тоже одинаковая. У них пропала изюминка, не хватает вратарских личностей. Уже нет такого, чтобы ты мог определить вратаря только по манере его игры. Буффона было невозможно с кем-то спутать. Джанлуиджи не всегда творил чудеса в воротах, но его харизмы хватило бы на всех остальных, кто был на поле. Например, есть новоиспечённый чемпион мира Мартинес. Он хороший вратарь, но в историю войдёт только титулом чемпиона мира. Через 10 лет его имя никто не вспомнит. А Буффона будут помнить и через 30», — сказал Черданцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.