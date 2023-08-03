Виталий Кафанов: Акинфеев может приблизиться к Буффону по долголетию в футболе

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев по долголетию в футболе может приблизиться к Джанлуиджи Буффону.

«Трудно сказать, кто сейчас может приблизиться к Буффону по долголетию в футболе. Даже те, кому за 40, их единицы: можно пересчитать на пальцах одной руки. Чаще всего заканчивают карьеру до 40 лет. Первым на ум приходит Игорь Акинфеев, но если он сам захочет столько играть. Профессия вратаря — очень ответственная. Надо играть либо хорошо, либо вообще не играть. Уходить тоже надо вовремя. Думаю, Джанлуиджи просто почувствовал, что хватит. Не могу сказать, что хотелось бы, чтобы он ещё поиграл. Он и так сделал практически невозможное. Профессиональный футбол забирает много сил, которые не являются бесконечными. Он и так очень долго играл. Это будет примером на многие годы. Его назвали лучшим среди 50 вратарей в Европе — этого уже достаточно, чтобы понимать, о ком мы говорим», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.