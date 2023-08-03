Кутепов — о «Торпедо»: очень много перемен для одного сезона. Такое невозможно предвидеть

Бывший защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, как прошло его расставание с клубом, отметив, что остался удивлён тренерским решением перевести его в молодёжную команду автозаводцев. Футболист отметил, что расстался с руководством москвичей по-дружески.
«Как прошло расставание с «Торпедо»? Ворошить прошлое не будем. С клубом, с его президентом мы расстались нормально, у меня просто закончился контракт. А поскольку договор истекал, его решили не продлевать, поэтому, наверное, меня и перевели в молодёжную команду. Скорее всего, это тренерское решение.
Это меня удивило. Когда общались с президентом клуба, он тоже немного был в замешательстве от этой ситуации, но потом поговорили — расстались нормально, по-дружески.
Не скажу, что перемены стали проблемой — этого просто никто не мог предвидеть. Для одного сезона слишком много перемен: тренерский штаб менялся четыре раза, руководство — три раза. Предвидеть такое очень сложно и даже невозможно. Договаривался с одними людьми, потом пришли новые руководители…» — приводит слова Кутепова «РБ Спорт».
- 3 августа 2023
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