Стал известен характер травмы защитника «Факела» Игоря Калинина
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Воронежский «Факел» на своём официальном сайте сообщил о характере травмы защитника команды Игоря Калинина.
Футболист пострадал из-за надрыва передней поверхности бедра. Срок восстановления Калинина составит от двух до трёх недель.
«Желаем Игорю скорейшего возвращения в строй! Будем ждать твоего появления на поле, боец», — сказано в пожелании клубной пресс-службы «Факела».
27-летний Калинин получил травму в матче 2-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (1:4). Из-за повреждения защитник не смог провести встречу до конца и был заменён уже на 20-й минуте.
Калинин перешёл в «Факел» из «Ростова» на правах аренды в сентябре 2022 года. Матч с «Локомотивом» — единственный для защитника в нынешнем сезоне.
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