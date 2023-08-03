Новый директор «Спартака»: админресурс «Газпрома»? Важно сначала разобраться в себе

Новый исполнительный директор московского «Спартака» Сергей Белых рассказал о своём отношении к так называемому админресурсу «Газпрома», который является многолетним титульным спонсором санкт-петербургского «Зенита».
«Использует ли «Газпром» админресурс в российском футболе? Это скользкий тезис. Мне кажется, важно сначала в своих проблемах разобраться, а потом других обвинять. «Зенит» гораздо более продолжительное время занимается своим развитием в стабильных условиях. Стабильное руководство, тренерский состав. В этом их заметное преимущество. В «Спартаке» из-за постоянных изменений на всех уровнях сложно было рассчитывать на сопоставимый результат.
Важно сейчас определиться с долгосрочным вектором развития клуба и стабильно следовать ему. Тогда можно будет говорить о полноценной конкуренции», — приводит слова Белых Sport24.
- 3 августа 2023
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