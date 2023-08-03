Дмитрий Булыкин: по мастерству команды Медиалиги вряд ли смогут соперничать с Первой лигой

Экс-нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин сравнил команды Медиалиги и Мелбет Первой лиги.
«Не факт, что в командах, против которых играли клубы Медиалиги, хорошие футболисты. Шуметь они будут долго. В этом и заключается их смысл — шуметь и привлекать. Для футбола это хорошо, популяризируют его. Но по мастерству команды Медиалиги вряд ли смогут соперничать с Первой лигой. Со Второй могут, с любительскими командами, а вот с Первой лигой — точно нет. Но пусть участвуют, почему нет? Любительские же команды участвуют в Кубке», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, в этом сезоне Фонбет Кубка России принимают участие три медийных клуба — «Амкал», 2DROTS и «Родина Медиа». Первый раунд Пути регионов сумели преодолеть «Амкал» и 2DROTS. «Родина Медиа» вылетела.
- 3 августа 2023
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