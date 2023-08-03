Тренер «Арсенала» Артета рассказал об адаптации новичков клуба

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал об адаптации новых игроков в клубе и общей атмосфере в коллективе.

«В этом году у нас появилось несколько новых лиц в команде, и я очень рад, что мы смогли подписать этих игроков в начале трансферного окна. Благодаря этому мы смогли пройти предсезонную подготовку вместе с ними. Наши новые футболисты говорят, что они чувствуют, что были здесь уже много лет. Это многое говорит вам о нашей культуре и о том, насколько приветливы и легки все вокруг, чтобы вы сразу почувствовали себя частью семьи «Арсенала».

Очевидно, что некоторые новички столкнулись с большими изменениями – в модели игры, в требованиях и ожиданиях. Мы должны понимать это и относиться к этому правильно. Так что давайте дадим этим игрокам некоторое время и убедимся, что у них есть необходимое пространство для самовыражения, а затем выведем их на тот уровень, который мы требуем. Это всегда важно, чтобы помочь новым игрокам интегрироваться», — приводит слова испанца пресс-служба клуба.

В летнее трансферное окно «Арсенал» приобрёл Кая Хаверца, Деклана Райса и Юрриена Тимбера.