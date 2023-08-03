Кессье близок к переходу в «Аль-Ахли»

Полузащитник Франк Кессье близок к переходу из «Барселоны» в саудовский «Аль-Ахли», сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, саудовский клуб предложил за ивуарийца € 15 млн. Для игрока подготовлен контракт до 2026 года, по которому Франк будет получать по € 18 млн за сезон. «Барселона» готова его продать.
Центральный полузащитник Франк Кессье перебрался в испанский гранд из итальянского «Милана» перед началом прошлого сезона. В составе каталонского клуба 26-летний футболист провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи, а также стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 25 млн.
- 3 августа 2023
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