Кессье близок к переходу в «Аль-Ахли»

Полузащитник Франк Кессье близок к переходу из «Барселоны» в саудовский «Аль-Ахли», сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, саудовский клуб предложил за ивуарийца € 15 млн. Для игрока подготовлен контракт до 2026 года, по которому Франк будет получать по € 18 млн за сезон. «Барселона» готова его продать.

Центральный полузащитник Франк Кессье перебрался в испанский гранд из итальянского «Милана» перед началом прошлого сезона. В составе каталонского клуба 26-летний футболист провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи, а также стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 25 млн.