Агент: у Вендела нет проблем с лишним весом, он готов помочь «Зениту» стать чемпионом

Футбольный агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы 25-летнего полузащитника «Зенита» Вендела, высказался о проблемах бразильца с лишним весом после возвращения в расположение российской команды.

«У Вендела нет проблем с лишним весом, он готов помочь «Зениту» стать снова чемпионом», — приводит слова Рибейро Metaratings.

Напомним, Вендел на минувшей неделе присоединился к «Зениту», вернувшись из Бразилии. Футболист задержался на родине в связи со смертью тёти и дедушки. Кроме того, сообщалось, что игроком интересуется «Фламенго».

Бразильский полузащитник выступает за сине-бело-голубых с 2020 года. На счету Вендела 15 голов и 13 результативных передач в 88 матчах за «Зенит». Ранее футболист играл за «Спортинг» и «Флуминенсе».