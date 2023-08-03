Агент: у Вендела нет проблем с лишним весом, он готов помочь «Зениту» стать чемпионом
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Футбольный агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы 25-летнего полузащитника «Зенита» Вендела, высказался о проблемах бразильца с лишним весом после возвращения в расположение российской команды.
«У Вендела нет проблем с лишним весом, он готов помочь «Зениту» стать снова чемпионом», — приводит слова Рибейро Metaratings.
Напомним, Вендел на минувшей неделе присоединился к «Зениту», вернувшись из Бразилии. Футболист задержался на родине в связи со смертью тёти и дедушки. Кроме того, сообщалось, что игроком интересуется «Фламенго».
Бразильский полузащитник выступает за сине-бело-голубых с 2020 года. На счету Вендела 15 голов и 13 результативных передач в 88 матчах за «Зенит». Ранее футболист играл за «Спортинг» и «Флуминенсе».
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