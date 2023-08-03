Тренера Замбии обвинили в том, что он трогал грудь футболистки. ФИФА расследует дело

ФИФА начала расследование нового инцидента с участием главного тренера женской сборной Замбии Брюса Мвапе, которого ранее обвиняли в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает издание The Guardian.

По данным издания, ФИФА получила официальную жалобу о предполагаемом инциденте после того, как Замбия одержала свою первую победу на чемпионате мира в понедельник, 31 июля. В этот день замбийки обыграли Коста-Рику (3:1).

По словам источника, близкого к команде, несколько игроков видели, как Мвапе трогал грудь одной из своих подопечных после тренировки, предшествовавшей последней игре группового этапа чемпионата мира.

Предполагается, что свидетельницы случившегося хотели сразу заявить об инциденте, но испугались, что это отразится на их положении в команде. Замбия заняла третье место в группе C и завершила свои выступления на чемпионате мира.