Малком: совру, если скажу, что не представлял себя в футболке «ПСЖ»

Бывший нападающий «Зенита» Малком высказался об отстранении России от еврокубков и рассказал о предложении от «ПСЖ». Ранее Малком перешёл в саудовский «Аль-Хиляль».

«Мне кажется, прошлогодний «Зенит» – сильнейший за мои четыре года в Петербурге. Мы усилили состав, уже получили не очень успешный, но такой необходимый опыт в Лиге чемпионов. Да и сезон, когда в нашей группе были «Челси» и «Ювентус», по-моему, вышел неплохим. Поэтому очень жаль, что нас отстранили от еврокубков.

Многие иностранцы уехали из России в прошлом году. Возможно, потому что понимали, что «Зенит» и дальше будет побеждать – а тут появилась легкая возможность что-то поменять. У меня никогда не возникало мыслей о досрочном уходе из «Зенита»: понимал, что ещё не отдал клубу всё, что должен, хотел поучаствовать в завоевании второй звезды.

За год у меня было лишь одно конкретное предложение – от «ПСЖ». Естественно, я волновался – разве может быть по-другому, когда на тебя выходит один из европейских топ-клубов? Совру, если скажу, что не представлял себя в футболке «ПСЖ», но и совершенно не расстроился из-за того, что клубы не договорились. Повторюсь: понимал, что ещё не доделал все в Петербурге», — приводит слова Малкома Sports.ru.