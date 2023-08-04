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Защитник «Локомотива» Тикнизян выделил самых крутых футболистов, против которых играл

Защитник «Локомотива» Тикнизян выделил самых крутых футболистов, против которых играл
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян назвал самых крутых футболистов, против которых играл.

«В начале этого года у сборной Армении была игра против Турции, и у них на поле был Чалханоглу — могу отметить этого футболиста. Ундер у той же Турции. Когда «Локомотив» играл в Лиге Европы против «Лацио», я хоть и пропустил обе игры, но видел Чиро Иммобиле и других футболистов. Ну а из тех, с кем играл на зелёном прямоугольнике, самым звёздным был Аарон Рэмси из сборной Уэльса», — приводит слова Тикнизяна официальный сайт «Локомотива».

Тикнизян в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл два матча, в которых забил три мяча. Также на счету защитника одна игра и один гол в Фонбет Кубке России.

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