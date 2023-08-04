Экс-форвард «Спартака» Эсекьель Понсе близок к возвращению в АЕК
Поделиться
Бывший нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе, ныне выступающий в составе испанского «Эльче», может вернуться в афинский АЕК.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», оба клуба близки к достижению соглашения по переходу аргентинского форварда.
Понсе выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год. Ранее аргентинец играл за АЕК, «Лилль», «Гранаду» и «Ньюэллс Олд Бойз». 26-летний нападающий провёл за красно-белых 73 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал пять результативных передач.
В минувшем сезоне-2022/2023 аргентинец Понсе сыграл 36 матчей за «Эльче» во всех турнирах забил шесть мячей и записал на свой счёт одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 2,5 млн.
Комментарии
- 4 августа 2023
-
06:19
-
06:07
-
05:59
-
05:50
-
05:48
-
05:45
-
05:40
-
04:52
-
04:36
-
04:33
-
04:17
-
04:15
-
04:01
-
03:58
-
03:38
-
03:30
-
03:25
-
03:10
-
03:02
-
02:44
-
02:43
-
02:18
-
02:14
-
02:00
-
01:42
-
01:20
-
01:15
-
01:08
-
01:01
-
00:46
-
00:45
-
00:45
-
00:22
-
00:12
-
00:11
Партнерский контент