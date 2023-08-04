Экс-форвард «Спартака» Эсекьель Понсе близок к возвращению в АЕК

Бывший нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе, ныне выступающий в составе испанского «Эльче», может вернуться в афинский АЕК.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», оба клуба близки к достижению соглашения по переходу аргентинского форварда.

Понсе выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год. Ранее аргентинец играл за АЕК, «Лилль», «Гранаду» и «Ньюэллс Олд Бойз». 26-летний нападающий провёл за красно-белых 73 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал пять результативных передач.

В минувшем сезоне-2022/2023 аргентинец Понсе сыграл 36 матчей за «Эльче» во всех турнирах забил шесть мячей и записал на свой счёт одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 2,5 млн.