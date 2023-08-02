Давид Райя согласовал личные условия контракта с «Арсеналом»

Испанский голкипер «Брентфорда» Давид Райя уже в ближайшее время может стать игроком лондонского «Арсенала». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, 27-летний вратарь уже согласовал личные условия контракта с «пушкарями». Представители Райи проинформировали «Брентфорд» о желании игрока покинуть клуб и перебраться в «Арсенал» этим летом. Ожидается, что переговоры между английскими клубами по стоимости и структуре сделке ускорятся в ближайшее время, что приблизит возможный трансфер.
27-летний Давид Райя играет за «Брентфорд» с 2019 года. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024-го. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 30 млн.
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