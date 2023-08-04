«Фулхэм» не хочет отпускать Виллиана в «Аль-Шабаб»
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«Аль-Шабаб» активно интересуется бразильским вингером «Фулхэма» Виллианом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
По информации Романо, английский клуб не планирует продавать игрока. В клубе любят этого футболиста и сделают всё возможное, чтобы он остался.
Сам Виллиан также обсуждает предложение саудовского клуба с руководством «дачников». Бразилец совсем недавно, 18 июля, продлил контракт с «Фулхэмом».
В сезоне-2022/2023 бразильский полузащитник провёл 27 матчей в рамках английской Премьер-лиги за «Фулхэм», забил пять голов и сделал пять результативных передач. «Дачники» завершили сезон на 10-м месте в турнирной таблице. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Виллиана в € 3 млн.
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