«Фулхэм» не хочет отпускать Виллиана в «Аль-Шабаб»

«Аль-Шабаб» активно интересуется бразильским вингером «Фулхэма» Виллианом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По информации Романо, английский клуб не планирует продавать игрока. В клубе любят этого футболиста и сделают всё возможное, чтобы он остался.

Сам Виллиан также обсуждает предложение саудовского клуба с руководством «дачников». Бразилец совсем недавно, 18 июля, продлил контракт с «Фулхэмом».

В сезоне-2022/2023 бразильский полузащитник провёл 27 матчей в рамках английской Премьер-лиги за «Фулхэм», забил пять голов и сделал пять результативных передач. «Дачники» завершили сезон на 10-м месте в турнирной таблице. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Виллиана в € 3 млн.