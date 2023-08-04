Салихова: после ухода Малкома главный медиаактив РПЛ — Промес. А Дзюба — самый трэшовый

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об уходе Малкома из «Зенита» с имиджевой точки зрения. По её мнению, теперь главным медиаактивом РПЛ является Квинси Промес из «Спартака».

«Отсутствие Малкома заметят только болельщики «Зенита»? Главный медиаактив РПЛ сейчас — это Промес. Его обсуждают, критикуют, боготворят, ему завидуют. Промес уже легенда. Квинси — это душа «Спартака». Мальчишки идут смотреть на него так же, как сейчас все смотрят на Месси в розовой форме.

Был ли Малком душой «Зенита»? Думаю, нет. Вот Дзюба — да, который по-прежнему самый трэшовый футболист РПЛ. Кстати, «Локомотив» сделал правильный пиар-ход: благодаря Дзюбе все очень быстро забыли об эпохе немцев, — приводит слова Заремы Салиховой Sport24.