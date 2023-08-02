Франко Камоцци: Промес — великий игрок. Один из лучших в истории «Спартака»
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Бывший советник Леонида Федуна в московском «Спартаке» Франко Камоцци считает Квинси Промеса одним из лучших игроков в истории красно-белых. Камоцци назвал нидерландца великим футболистом.
«Промес стал лучшим бомбардиром «Спартака» в российской истории — это великий игрок. Один из лучших в истории «Спартака», — сказал Франко Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес, ставший автором второго мяча в ворота «Балтики» (2:1) в матче 2-го тура РПЛ, вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров красно-белых в истории Российской Премьер-Лиги. Ранее в СМИ ходили слухи о возможном получении Промесом гражданства России.
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