Чемпионат России по футболу: расписание матчей 3-го тура РПЛ сезона-2023/2024

Сегодня, 4 августа, стартует 3-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Он откроется противостоянием «Краснодара» и «Пари Нижний Новгород».

Полное расписание 3-го тура РПЛ сезона-2023/2024:

4 августа, пятница

20:00 мск. «Краснодар» — «Пари НН»

5 августа, суббота

15:00 мск. «Крылья Советов» — «Ростов»

17:30 мск. «Рубин» — «Спартак»

17:30 мск. «Оренбург» — «Урал»

20:00 мск. ЦСКА — «Локомотив»

6 августа, воскресенье

17:30 мск. «Балтика» — «Факел»

19:00 мск. «Зенит» — «Динамо»

20:00 мск. «Сочи» — «Ахмат»

Чемпионат России по футболу — 2023/2024 пройдёт с 21 июля 2023 года по 25 мая 2024 года. В прошлом сезоне победу в Российской Премьер-Лиге одержал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Сине-бело-голубые будут защищать чемпионский титул пятый год подряд.

По итогам двух стартовых туров таблицу РПЛ возглавляют «Спартак» и «Краснодар» — в активе обеих команд по шесть очков.