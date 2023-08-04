Чемпионат России по футболу: расписание матчей 3-го тура РПЛ сезона-2023/2024
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Сегодня, 4 августа, стартует 3-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Он откроется противостоянием «Краснодара» и «Пари Нижний Новгород».
Полное расписание 3-го тура РПЛ сезона-2023/2024:
4 августа, пятница
- 20:00 мск. «Краснодар» — «Пари НН»
5 августа, суббота
- 15:00 мск. «Крылья Советов» — «Ростов»
- 17:30 мск. «Рубин» — «Спартак»
- 17:30 мск. «Оренбург» — «Урал»
- 20:00 мск. ЦСКА — «Локомотив»
6 августа, воскресенье
- 17:30 мск. «Балтика» — «Факел»
- 19:00 мск. «Зенит» — «Динамо»
- 20:00 мск. «Сочи» — «Ахмат»
Чемпионат России по футболу — 2023/2024 пройдёт с 21 июля 2023 года по 25 мая 2024 года. В прошлом сезоне победу в Российской Премьер-Лиге одержал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Сине-бело-голубые будут защищать чемпионский титул пятый год подряд.
По итогам двух стартовых туров таблицу РПЛ возглавляют «Спартак» и «Краснодар» — в активе обеих команд по шесть очков.
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