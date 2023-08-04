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Караваев: никто не возмущался бразильцам в «Шахтёре», у «Зенита» есть кем их заменить

Караваев: никто не возмущался бразильцам в «Шахтёре», у «Зенита» есть кем их заменить
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о высказывании бывшего форварда сине-бело-голубых Артёма Дзюбы, который сейчас выступает за московский «Локомотив», когда тот назвал «Зенит» клубом из Рио-де-Жанейро.

«Артём всегда говорит, что думает. Что это обсуждать? В «Шахтёре» тоже всегда бразильцы были. И никто не возмущался.

Если из «Зенита» убрать бразильцев, то всё посыпется? Это не так. Да, иностранцы играют заметную роль. В противном случае их не было бы в «Зените». Но Суперкубок мы выиграли без Вендела, сейчас ушёл Малком. Надеюсь, найдутся ребята, способные их заменить», — приводит слова Караваева Sport24.

Сейчас в заявке «Зенита» на сезон РПЛ семь бразильцев.

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