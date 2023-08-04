Защитница «Зенита»: то, как сыграли японки с Испанией на ЧМ, нужно помещать в учебники
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Защитница «Зенита» и сборной России Вероника Куропаткина высказалась о победе женской сборной Японии в матче ЧМ-2023 с Испанией. Напомним, 31 июля состоялся матч 3-го тура группы C женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии между сборными Японии и Испании. Разгромную победу одержали японки — 4:0.
«Я отдаю предпочтение Испании, но то, как сыграли японки, нужно помещать в учебники. И показывать, как надо играть в футбол вторым номером с владением 23% и четырьмя просто невероятными голами в контратаках. Очень жалко одну из хозяек турнира Новую Зеландию. Было бы здорово, если бы они вышли в плей-офф, не хватило разницы мячей», — написала Вероника Куропаткина в колонке для «Чемпионата».
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