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Служба безопасности Украины (СБУ) на своём официальном сайте опубликовала материал, обвиняющий президента ЦСКА и вице-президента РФС Евгения Гинера в финансировании Вооружённых сил России.

Как утверждают украинские спецслужбы, Гинер «дал указание обеспечить бесперебойную поставку патронов» для российской армии. Исполнять поручение президента ЦСКА якобы должен принадлежащий ему АО «КБАЛ им. Кошкина».

Также Гинер якобы является бенефициаром ряда украинских компаний в энергетическом секторе, владеет рядом гостиниц, металлургических заводов и торговых центров на территории Украины.

Гинера обвиняют в «пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», что по уголовному кодексу страны предусматривает пожизненное тюремное заключение с конфискацией имущества.