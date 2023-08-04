Танасиевич: «Зенит» даёт деньги сербскому «Спартаку» на зарплату Кержакова? Уверен, нет

Йован Танасиевич, бывший защитник «Динамо», сейчас консультирующий селекционную службу бело-голубых, отреагировал на теории заговора о том, что «Зенит» платит Александру Кержакову зарплату за работу в сербском «Спартаке».

«Знаете, сейчас слишком много теорий заговора. Думаете, «Зенит» даёт деньги на зарплату Кержакова? Я почти уверен, что нет. Саша неплохо проявил себя в России. Поэтому заслужил предложение из Сербии своей работой. Ему здесь всё нравится, кроме острой еды (улыбается). Но к этому он быстро привыкнет», — сказал Танасиевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, в 1-м туре Суперлиги «Спартак» из Суботицы под руководством российского тренера победил на своём поле команду ИМТ со счётом 2:1.