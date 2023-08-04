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Танасиевич: я рекомендовал Кержакова сербскому «Спартаку». Он сделал из «Пари НН» конфетку

Танасиевич: я рекомендовал Кержакова сербскому «Спартаку». Он сделал из «Пари НН» конфетку
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Йован Танасиевич, бывший защитник «Динамо», сейчас консультирующий селекционную службу бело-голубых, заявил, что именно он порекомендовал Александра Кержакова сербскому «Спартаку».

«Меня не удивил выбор в пользу Кержакова. В клубе консультировались со мной по поводу его возможного назначения. Я знаю их руководство. И, естественно, порекомендовал им выбрать Александра. Мне хорошо известен тренерский путь Кержакова. Я следил за ним ещё с момента, когда он возглавил юношескую сборную России. И помню, как они неплохо выступили на чемпионате Европы. Потом он взял «Томь», которая находилась в подвале, и хорошо там работал. Дальше сделал из «Нижнего Новгорода» команду-конфетку, которая стала крепким середняком. Всё время он работал в сложных условиях и справлялся. Так что я заявил руководству «Спартака», что будет удачей подписать такого тренера, как Кержаков. Период на Кипре? Мы переписывались с ним, и он по-честному рассказал, что там происходило. Полное недоразумение», — сказал Танасиевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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