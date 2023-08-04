Источник: вратарь «Баварии» Зоммер перейдёт в «Интер»

Вратарь мюнхенской «Баварии» Ян Зоммер перейдёт в миланский «Интер», сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, швейцарский голкипер подпишет контракт с итальянским клубом до лета 2025 года. Ранее миланский «Интер» продал своего основного вратаря Андре Онана в «Манчестер Юнайтед».

34-летний футболист перешёл в «Баварию» в январе 2023 года из мёнхенгладбахской «Боруссии» за € 9 млн, за которую он выступал с 2014 года. В составе мюнхенцев Ян сыграл 25 матчей и стал чемпионом Германии.

В составе взрослой сборной Швейцарии Ян Зоммер провёл 84 игры. Футболист дважды представлял свою страну на чемпионатах мира (2018 и 2022) и дважды – на чемпионатах Европы (2016 и 2020).