Источник: вратарь «Баварии» Зоммер перейдёт в «Интер»
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Вратарь мюнхенской «Баварии» Ян Зоммер перейдёт в миланский «Интер», сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, швейцарский голкипер подпишет контракт с итальянским клубом до лета 2025 года. Ранее миланский «Интер» продал своего основного вратаря Андре Онана в «Манчестер Юнайтед».
34-летний футболист перешёл в «Баварию» в январе 2023 года из мёнхенгладбахской «Боруссии» за € 9 млн, за которую он выступал с 2014 года. В составе мюнхенцев Ян сыграл 25 матчей и стал чемпионом Германии.
В составе взрослой сборной Швейцарии Ян Зоммер провёл 84 игры. Футболист дважды представлял свою страну на чемпионатах мира (2018 и 2022) и дважды – на чемпионатах Европы (2016 и 2020).
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