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Тренер «Пари НН» Сергей Юран получил красную карточку после финального свистка

Тренер «Пари НН» Сергей Юран получил красную карточку после финального свистка
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран получил красную карточку после финального свистка матча с «Краснодаром» за апелляции к арбитру.

По ходу встречи главный судья встречи Артём Любимов показал Юрану предупреждение за споры, а уже после завершения игры специалист пошёл к представителю Фемиды, чтобы выразить несогласия с его действиями, и нарвался на вторую жёлтую карточку, приведшую к удалению.

Напомним, сегодня, 4 августа, состоялся матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» с минимальным счётом переиграл «Пари Нижний Новгород». Единственный гол в матче забил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти на 29-й минуте. Главный судья встречи Артём Любимов назначил 11-метровый удар за игру рукой Николая Калинского в своей штрафной.

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