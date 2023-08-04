«Краснодар» пробил пенальти в матче РПЛ впервые с ноября 2022 года
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Футбольный клуб «Краснодар» получил право пробить пенальти в матче Российской Премьер-Лиги впервые с ноября прошлого года. Серия, оборвавшаяся в игре с «Пари НН», собрала 16 матчей, сообщает Opta Sports.
Полузащитник «быков» Эдуард Сперцян, ставший автором победного гола в ворота нижегородцев, реализовал все семь пенальти, которые бил в чемпионате России.
Напомним, сегодня, 4 августа, состоялся матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» с минимальным счётом переиграл «Пари Нижний Новгород». Единственный гол в матче забил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти на 29-й минуте. Главный судья встречи Артём Любимов назначил 11-метровый удар за игру рукой Николая Калинского в своей штрафной.
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