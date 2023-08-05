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Гвардиола оценил вклад Артеты в успехи «Арсенала»

Гвардиола оценил вклад Артеты в успехи «Арсенала»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о роли испанского специалиста Микеля Артеты в прогрессе лондонского «Арсенала».

«Микель Артета вернул «Арсенал» на то место, на котором он находился раньше. Есть много команд, готовых побороться за все трофеи, нас ждёт серьёзное испытание. Выиграть больше, чем выиграли мы, невозможно. Но вопрос в том, насколько мы голодны, есть ли у нас желание защищать свои достижения.

Это станет видно в ближайшие 11 месяцев, особенно в самые сложные моменты, которых у нас будет больше, чем когда-либо», – сказал Гвардиола в эфире Sky Sports.

Микель Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. В минувшем сезоне лондонская команда завоевала серебряные медали АПЛ.

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