Женский чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей 5 августа
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Сегодня, 5 августа, стартует плей-офф чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. В 1/8 финала встретятся сборные Швейцарии и Испании, а также национальные команды Японии и Норвегии.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023. Расписание матчей.
1/8 финала. 5 августа, суббота
Швейцария — Испания — 8:00 мск.
Япония — Норвегия — 11:00 мск.
Сборная Швейцарии стала первой группе А, Испания — второй в группе С. Команда Японии выиграла группу С, а сборная Норвегии заняла второе место в группе А.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
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