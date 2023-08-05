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Женский чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей 5 августа

Женский чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей 5 августа
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Сегодня, 5 августа, стартует плей-офф чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. В 1/8 финала встретятся сборные Швейцарии и Испании, а также национальные команды Японии и Норвегии.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023. Расписание матчей.
1/8 финала. 5 августа, суббота

Швейцария — Испания — 8:00 мск.
Япония — Норвегия — 11:00 мск.

Сборная Швейцарии стала первой группе А, Испания — второй в группе С. Команда Японии выиграла группу С, а сборная Норвегии заняла второе место в группе А.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

Календарь чемпионата мира среди женщин
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