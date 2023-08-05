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Испания вышла в 1/4 финала женского чемпионата мира, разгромив Швейцарию

Испания вышла в 1/4 финала женского чемпионата мира, разгромив Швейцарию
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Сегодня, 5 августа, состоялся матч 1/8 финала женского ЧМ-2023 между сборными Швейцарии и Испании. Стартовый свисток прозвучал в 8:00 мск.

В самом начале первого тайма, на пятой минуте, испанка Айтана Бонмати открыла счёт в матче. Через шесть минут Испания снова забила, но уже в свои ворота. Автогол на счету Лайи Кодины. Ничейный результат оставался на табло совсем недолго — форвард гостей Альба Редондо вернула испанкам преимущество. Окончательный результат первого тайма установили второй гол Бонмати и мяч Лайи Кодины, которая теперь забила в нужные ворота.

Во втором тайме болельщики увидели лишь один гол. Пятый мяч в ворота швейцарок отправила Дженнифер Эрмосо, установившая окончательный счёт. Уверенная победа сборной Испании — 5:1.

В четвертьфинале женского ЧМ-2023 испанки встретятся с победительницами пары Нидерланды — ЮАР.

ЧМ-2023 (ж). 1/8 финала
05 августа 2023, суббота. 08:00 МСК
Швейцария (ж)
Окончен
1 : 5
Испания (ж)
0:1 Бонмати – 5'   1:1 Кодина – 11'   1:2 Редондо – 17'   1:3 Бонмати – 36'   1:4 Кодина – 45'   1:5 Эрмосо – 70'
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