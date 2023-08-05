Испания вышла в 1/4 финала женского чемпионата мира, разгромив Швейцарию

Сегодня, 5 августа, состоялся матч 1/8 финала женского ЧМ-2023 между сборными Швейцарии и Испании. Стартовый свисток прозвучал в 8:00 мск.

В самом начале первого тайма, на пятой минуте, испанка Айтана Бонмати открыла счёт в матче. Через шесть минут Испания снова забила, но уже в свои ворота. Автогол на счету Лайи Кодины. Ничейный результат оставался на табло совсем недолго — форвард гостей Альба Редондо вернула испанкам преимущество. Окончательный результат первого тайма установили второй гол Бонмати и мяч Лайи Кодины, которая теперь забила в нужные ворота.

Во втором тайме болельщики увидели лишь один гол. Пятый мяч в ворота швейцарок отправила Дженнифер Эрмосо, установившая окончательный счёт. Уверенная победа сборной Испании — 5:1.

В четвертьфинале женского ЧМ-2023 испанки встретятся с победительницами пары Нидерланды — ЮАР.