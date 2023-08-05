«Челси» объявил о переходе голкипера Роберта Санчеса

Лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе в команду испанского голкипера Роберта Санчеса, который в прошлом сезоне играл за «Брайтон».
Фото: ФК «Челси»
Контракт 25-летнего вратаря с «Челси» рассчитан на семь лет. Вскоре Санчес должен присоединиться к основному составу «синих».
«Мы очень рады приветствовать Роберта в «Челси». Он добавит качества нашей вратарской линии.
Роберт неоднократно проявлял себя в Премьер-лиге и получил признание в национальной команде. Мы рады, что он будет работать с Маурисио и его тренерским штабом в предстоящем сезоне», — прокомментировали переход Санчеса спортивные директора «Челси» Пол Уинстенли и Лоуренс Стюарт.
В 25 матчах прошлого сезона Санчес пропустил 30 голов и восемь раз сыграл на ноль.
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