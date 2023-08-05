«Челси» объявил о переходе голкипера Роберта Санчеса

Лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе в команду испанского голкипера Роберта Санчеса, который в прошлом сезоне играл за «Брайтон».

Фото: ФК «Челси»

Контракт 25-летнего вратаря с «Челси» рассчитан на семь лет. Вскоре Санчес должен присоединиться к основному составу «синих».

«Мы очень рады приветствовать Роберта в «Челси». Он добавит качества нашей вратарской линии.

Роберт неоднократно проявлял себя в Премьер-лиге и получил признание в национальной команде. Мы рады, что он будет работать с Маурисио и его тренерским штабом в предстоящем сезоне», — прокомментировали переход Санчеса спортивные директора «Челси» Пол Уинстенли и Лоуренс Стюарт.

В 25 матчах прошлого сезона Санчес пропустил 30 голов и восемь раз сыграл на ноль.