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Япония уверенно обыграла Норвегию и вышла в 1/4 финала ЖЧМ

Япония уверенно обыграла Норвегию и вышла в 1/4 финала ЖЧМ
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Сегодня, 5 августа, состоялся матч 1/8 финала женского ЧМ-2023 между сборными Японии и Норвегии. Матч проходил на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне (Новая Зеландия). Стартовый свисток прозвучал в 11:00 по мск.

Японки открыли счёт на 15-й минуте матча благодаря автоголу норвежки Ингрид Сырста Энген. Гости сравняли счёт в матче уже на 20-й минуте, отличилась 29-летняя полузащитница лондонского «Челси» Гуро Райтен.

Через пять минут после начала второго тайма сборная Японии вновь вышла вперёд. Гол на счету футболистки «Вест Хэма» Рисы Симидзу. Окончательный результат матча был установлен на 81-й минуте встречи. Третий гол Японии забила Хината Миядзава, для которой этот мяч стал уже пятым на турнире.

В четвертьфинале женского ЧМ-2023 Япония встретится с победительницами пары Швеция — США.

ЧМ-2023 (ж). 1/8 финала
05 августа 2023, суббота. 11:00 МСК
Япония (ж)
Окончен
3 : 1
Норвегия (ж)
1:0 Энген – 15'   1:1 Райтен – 20'   2:1 Симидзу – 50'   3:1 Миядзава – 81'
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