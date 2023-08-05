Сенников: по составу «Локомотив» стабильнее ЦСКА. У армейцев есть кадровые проблемы

Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил шансы команд в сегодняшнем дерби.

«В дерби не бывает фаворита. Побеждает тот, у кого в конкретном матче лучше настрой и везение. ЦСКА играет на своём поле, а прошлом сезоне они хорошо действовали, играя дома. Но есть кадровые проблемы. По составу «Локомотив» стабильнее, есть хорошая скамейка.

Понятно, что у ЦСКА чуть сложнее ситуация. Но есть опытный Игорь Акинфеев, который может встряхнуть оборону, которая сейчас у ЦСКА самая слабая позиция. Но сейчас в отличной форме Зайнутдинов и Чалов. К тому же есть молодые ребята вроде Кучаева и Мухина. Сложно предположить, как будут развиваться события. В прошлом матче удаление повлияло, а «Локомотив» каким-то чудом спасся. Голы будут, потому что обе команды не блещут игрой в обороне. А нападение у команд сильное», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч ЦСКА—«Локомотив» состоится сегодня, 5 августа, в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.