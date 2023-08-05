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Сергей Балахнин высказался о разгромном поражении «Ростова» от «Крыльев Советов»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал разгромное поражение южан в матче 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Напомним, самарская команда выиграла со счётом 5:1.

«Удивляет не результат, а счёт матча. Чересчур он большой… Трудно сказать, что случилось: для ответа на вопрос надо находиться в команде.

Начало сезона для «Ростова»? Трудно оценить: победа, ничья и поражение. Но поражение очень существенное. Средне начали чемпионат. Нельзя назвать начало старта отличным или провальным», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сегодня, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Ростовом». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Хозяева разгромили ростовчан со счётом 5:1.