Калешин: если Сперцян сыграет этот сезон как прошлый, то сможет уехать в Европу

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин высказался о возможном уходе полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

«Сперцян забил с пенальти в матче с «Пари НН», влияют ли на него слухи о переходе в Европу? Давайте начнём с того, что не всё, что пишут, правда. Раз он спокойно к этому относится, значит, действительно нет каких-то серьёзных ситуаций, над которыми стоит волноваться. Что касается пенальти, Сперцян – игрок достаточно хорошего уровня, чтобы его реализовать. Посмотрим, что будет дальше. Своё мнение по поводу его перехода я говорил. Я бы на его месте в этом году не стал переходить.

Этот сезон будет определяющим. Он станет третьим полноценным с момента, когда пришёл Сторожук и в команду зашли молодые ребята. Ему стоит приложить максимум усилий, потому что новичкам и молодым ребятам в первый год всегда проще играть. Давления нет, и команды уделяют не так много внимания. А вот два-три сезона – это показатель, когда команды уже знают игрока, его сильные и слабые стороны и уделяют больше внимания его опеке. Этот сезон будет определяющим для него. Если он выступит так же, как в прошлом, то уже можно будет разговаривать об уходе», — приводит слова Калешина Metaratings.

Напомним, по последней информации, в Сперцяне заинтересован «Аякс». В матче 3-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» Эдуард вышел на поле в основном составе и реализовал решающий пенальти — «быки» выиграли со счётом 1:0.