Чемпионат мира по футболу среди женщин: результаты матчей 5 августа, турнирная сетка

Сегодня, 5 августа, прошли первые матчи 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023.
Сборная Испании разгромила Швейцарию со счётом 5:1. В составе испанок дублем отметилась Айтана Бонмати, по забитому мячу на счету Альбы Редондо, Лайи Кодины и Дженнифер Эрмосо. Швейцарки довольствовались автоголом в исполнении испанки Лайи Кодины.
Во втором матче дня японки оказались сильнее норвежек — 3:1. Тут тоже не обошлось без автогола. Сборная Японии открыла счёт с помощью него — Ингрид Сырстад Энген забила мяч в собственные ворота. Помимо этого гола, в составе японок отличились Риса Симидзу и Хината Миядзава. В составе сборной Норвегии точным ударом отметилась Гуро Райтен.
Результаты матчей 5 августа:
Швейцария — Испания — 1:5;
Япония — Норвегия — 3:1.
В четвертьфинале Испания встретится с победителем матча Нидерланды — ЮАР, а Япония сыграет с кем-то из пары Швеция — США. Завтра, 6 августа, как раз в этих двух парах сборные будут выяснять, кто сильнее.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. Всего у американок четыре победы на чемпионатах мира.
- 5 августа 2023
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