Мухин: в чём секрет ЦСКА? Зачем мне говорить? Чтобы все так играли? Оставлю его в тайне

Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин рассказал о впечатлениях от матча с «Локомотивом» в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, армейцы одержали разгромную победу во встрече, Мухин смог оформить дубль.

«Насколько удивлён дублем? В принципе, ничего необычного. Я ожидал, что такое может случиться. И это случилось. Я очень рад.

В чём секрет ЦСКА? Зачем мне его рассказывать? Чтобы все так играли? Оставлю его в тайне. Взяли игру в свои руки. Игра пошла — вот и всё», — приводит слова Мухина «Матч ТВ».

Напомним, сегодня 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между московскими ЦСКА и «Локомотивом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. ЦСКА разгромил «Локомотив» со счётом 4:1.