Мухин: моя правильная позиция на поле? Вратарь. Думаю, у меня там всё лучше получится

Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин рассказал, какую позицию на футбольном поле он считает для себя наиболее оптимальной.
«Какая моя самая правильная позиция на поле? Вратарь. Думаю, у меня там всё лучше получится (улыбается). Кроме шуток, сам ещё не разобрался. Мне комфортно и в полузащите, и в нападении. Рад просто играть», — приводит слова Мухина «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между московскими ЦСКА и «Локомотивом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. ЦСКА разгромил «Локомотив» со счётом 4:1. Мухин смог оформить дубль, который стал для него первым в рамках РПЛ.
- 5 августа 2023
-
23:42
-
23:35
-
23:31
-
23:27
-
23:26
-
23:22
-
23:22
-
23:20
-
23:14
-
23:12
-
23:06
-
23:06
-
23:03
-
22:59
-
22:57
-
22:56
-
22:52
-
22:51
-
22:48
-
22:45
-
22:45
-
22:42
-
22:40
-
22:35
-
22:35
-
22:26
-
22:26
-
22:24
-
22:16
-
21:58
-
21:57
-
21:44
-
21:36
-
21:33
-
21:29