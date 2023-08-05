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Мухин: моя правильная позиция на поле? Вратарь. Думаю, у меня там всё лучше получится

Мухин: моя правильная позиция на поле? Вратарь. Думаю, у меня там всё лучше получится
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Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин рассказал, какую позицию на футбольном поле он считает для себя наиболее оптимальной.

«Какая моя самая правильная позиция на поле? Вратарь. Думаю, у меня там всё лучше получится (улыбается). Кроме шуток, сам ещё не разобрался. Мне комфортно и в полузащите, и в нападении. Рад просто играть», — приводит слова Мухина «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между московскими ЦСКА и «Локомотивом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. ЦСКА разгромил «Локомотив» со счётом 4:1. Мухин смог оформить дубль, который стал для него первым в рамках РПЛ.

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