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Федотов — о Зайнутдинове: возможно, был какой-то удар, определённая группа мышц воспалена

Федотов — о Зайнутдинове: возможно, был какой-то удар, определённая группа мышц воспалена
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поделился информацией о состоянии 25-летнего полузащитника клуба Бактиёра Зайнутдинова.

«Провели обследование, мышцы все чистые. Возможно, был какой-то удар, определённая группа мышц воспалена, и они забиваются. Сейчас будет время, нужно хорошо обследоваться и выявить, откуда растут ноги. Изначально мы говорили о том, что, если этот дискомфорт появится, не нужно доводить дело до серьёзных последствий, поэтому у нас сразу была готова замена. Мы разминали Михаила Рядно, потому что понимали, что Баха может замениться в любой момент», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.

Напомним, вчера, 5 августа, ЦСКА разгромил московский «Локомотив» со счётом 4:1 в рамках 3-го тура РПЛ. На 35-й минуте Зайнутдинову потребовалась замена из-за повреждения.

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