Джанлуиджи Буффон объявил о возвращении в сборную Италии
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Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон объявил о возвращении в национальной команду Италии.
«Я возвращаюсь в сборную, потому что тот ребёнок, который впервые переступил через порог «Коверчано» 30 лет назад, все еще хочет мечтать и жить этой мечтой вместе с итальянскими болельщиками», — написал Буффон в своей социальной сети.
Буффон не написал, в какой роли вернётся в сборную.
Напомним, 2 августа Буффон объявил о завершении карьеры футболиста. Большую часть карьеры Буффон провёл в «Ювентусе». В составе туринского клуба вратарь 10 раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок страны и шесть — Суперкубок.
В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон победил на чемпионате мира.
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