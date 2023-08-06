Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёльн — Аякс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джанлуиджи Буффон объявил о возвращении в сборную Италии

Джанлуиджи Буффон объявил о возвращении в сборную Италии
Комментарии

Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон объявил о возвращении в национальной команду Италии.

«Я возвращаюсь в сборную, потому что тот ребёнок, который впервые переступил через порог «Коверчано» 30 лет назад, все еще хочет мечтать и жить этой мечтой вместе с итальянскими болельщиками», — написал Буффон в своей социальной сети.

Буффон не написал, в какой роли вернётся в сборную.

Напомним, 2 августа Буффон объявил о завершении карьеры футболиста. Большую часть карьеры Буффон провёл в «Ювентусе». В составе туринского клуба вратарь 10 раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок страны и шесть — Суперкубок.

В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон победил на чемпионате мира.

Материалы по теме
«Спасибо, что подарил мне «Буффонище». Черданцев провожает великого вратаря
Эксклюзив
«Спасибо, что подарил мне «Буффонище». Черданцев провожает великого вратаря

Буффон плачет после поражения от «Кальяри»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023