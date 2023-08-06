18-летний нападающий «Крыльев» Салтыков высказался о дубле в ворота «Ростова»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков прокомментировал дубль в ворота «Ростова» (5:1) в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Это первый гол мой в Российской Премьер-Лиге. Конечно, я очень рад. Первый дубль, первая игра в старте в Российской Премьер-Лиге. Сейчас, конечно, очень рад, но всё равно надо работать над оборонительными действиями. Потому что очень много получил за спину.
Удивился, что Ёж (Ежов. — Прим «Чемпионата») отдал мне. На самом деле, я думал, что он будет бить или подавать на дальнюю. На тренировке такой же момент был, я так же убрал. Неожиданно из-под игроков получилось забить. А на дальнюю — чуйка сработала. Мне ещё Рома Евгеньев кричал: «Оставь!» Мне кажется, если бы я не забил — напихал бы мне (смеётся).
Как после такой крупной победы команде устоять на ногах и не словить корону? Да нет, никакой короны нет. Мы реализовали свои моменты. У нас в первом тайме три удара в створ — три мяча. То есть никакой короны нет. Нам и в первом тайме тренерский штаб сказал, что нельзя расслабляться и повторять ошибок с «Балтикой». Будем работать и готовиться к следующему матчу», — сказал Салтыков в интервью клубной пресс-службе.
- 6 августа 2023
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