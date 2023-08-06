«Матч можно делить на большие отрезки». Тренер «Химок» Талалаев — об игре с «Шинником»

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал победу в матче 4-го тура Мелбет Первой лиги с ярославским «Шинником» (2:1). Встреча состоялась 5 августа.
«Увидели на выезде очень опытную команду. Пока не хватает сыгранности команде, мы не очень удачно стартовали, но в последних двух играх начали набирать очки. Сегодняшний матч можно делить на большие отрезки. В первые 30 минут мы владели преимуществом, забили гол и отдали это преимущество, после чего мучились. Начало первого тайма — наше преимущество, концовка — за хозяевами. Начало второго тайма — за хозяевами, концовка – за нами: тут типичный футбол старта чемпионата. Абсолютно точно надо добавлять.
Что касается стараний, обе команды проявили максимум на поле — что могли, ребята отдали. После 70-й минуты скорости упали и просто была игра, кто совершит меньше ошибок. «Шинник» упростил игру, как и мы. Путём замен удалось успокоить игру: вышли ребята Панченко, Хосонов, Берковский и взяли мяч под контроль. Поэтому больших провалов у нас не было и могли забить ещё третий мяч.
В начале игры «Шинник» сам отошёл назад или наши ребята заставали хозяев отойти? Три последние игры мы стараемся играть агрессивно в начале матча и доставлять мяч в определённые зоны. Сегодня у «Шинника» не было крайнего защитника Семёнова. Мы строили через эту зону свои атаки. У нас удалось две-три комбинации. «Шинник» — опытная команда, туда сразу спустился опорник и помог закрыть зону, стало сложнее. Установка была играть агрессивно, через определенные зоны в первые 20 минут. А насколько это получилось, вам сверху было виднее. Мне понравилось, как первые 30 минут играла моя команда», — приводит слова Талалаева официальный сайт «Химок».
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