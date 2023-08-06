Экс-форвард «Спартака» Эсекьель Понсе перешёл в АЕК

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Бывший нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе подписал контракт с афинским АЕКом. Об этом сообщает официальный сайт греческого клуба.

Соглашение рассчитано до лета 2027 года. В АЕКе Понсе будет выступать под 14-м номером.

Фото: ФК АЕК Афины

Футболист переехал в Грецию из испанского «Эльче». За этот клуб нападающий провёл 50 матчей, отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее Понсе уже выступал за АЕК с июля 2018 до лета 2019 года. В составе клуба 26-летний аргентинец принял участие в 43 встречах, забил 21 мяч и сделал четыре результативные передачи.

Больше всего матчей в своей карьере Понсе провёл за «Спартак» — 73. В них нападающий отличился 25 голами и пятью результативными передачами.

По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 2,5 млн.