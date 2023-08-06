Экс-защитник ЦСКА Галямин: вероятно, сейчас Чалов — лучший нападающий РПЛ
Поделиться
Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Дмитрий Галямин назвал 25-летнего форварда армейцев Фёдора Чалова лучшим нападающим Российской Премьер-Лиги на текущий момент и поделился впечатлениями от разгромной победы ЦСКА над московским «Локомотивом» со счётом 4:1 в рамках 3-го тура РПЛ.
«За исключением первых 15 минут игра была в одну сторону. Никаких сомнений в победе ЦСКА. В футболе всё определяет результат. У Федотова есть результаты, значит, его уровень достаточно высок.
Чалов сегодня ничем не удивил, играл на привычном высоком уровне. Вероятно, он сейчас лучший нападающий чемпионата. А Мухин забил два красивейших гола, хотя это и не его задача. Он растёт как футболист», — приводит слова Галямина Metaratings.
Комментарии
- 6 августа 2023
-
11:53
-
11:34
-
11:31
-
11:00
-
10:57
-
10:48
-
10:27
-
10:19
-
10:04
-
10:00
-
09:46
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:13
-
09:02
-
09:00
-
07:10
-
07:00
-
06:55
-
06:35
-
06:30
-
06:12
-
06:12
-
05:55
-
05:47
-
05:30
-
05:16
-
05:15
-
04:56
-
04:55
-
04:42
-
04:39
Партнерский контент