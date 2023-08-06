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Экс-защитник ЦСКА Галямин: вероятно, сейчас Чалов — лучший нападающий РПЛ

Экс-защитник ЦСКА Галямин: вероятно, сейчас Чалов — лучший нападающий РПЛ
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Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Дмитрий Галямин назвал 25-летнего форварда армейцев Фёдора Чалова лучшим нападающим Российской Премьер-Лиги на текущий момент и поделился впечатлениями от разгромной победы ЦСКА над московским «Локомотивом» со счётом 4:1 в рамках 3-го тура РПЛ.

«За исключением первых 15 минут игра была в одну сторону. Никаких сомнений в победе ЦСКА. В футболе всё определяет результат. У Федотова есть результаты, значит, его уровень достаточно высок.

Чалов сегодня ничем не удивил, играл на привычном высоком уровне. Вероятно, он сейчас лучший нападающий чемпионата. А Мухин забил два красивейших гола, хотя это и не его задача. Он растёт как футболист», — приводит слова Галямина Metaratings.

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