Экс-защитник ЦСКА Галямин: вероятно, сейчас Чалов — лучший нападающий РПЛ

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Дмитрий Галямин назвал 25-летнего форварда армейцев Фёдора Чалова лучшим нападающим Российской Премьер-Лиги на текущий момент и поделился впечатлениями от разгромной победы ЦСКА над московским «Локомотивом» со счётом 4:1 в рамках 3-го тура РПЛ.

«За исключением первых 15 минут игра была в одну сторону. Никаких сомнений в победе ЦСКА. В футболе всё определяет результат. У Федотова есть результаты, значит, его уровень достаточно высок.

Чалов сегодня ничем не удивил, играл на привычном высоком уровне. Вероятно, он сейчас лучший нападающий чемпионата. А Мухин забил два красивейших гола, хотя это и не его задача. Он растёт как футболист», — приводит слова Галямина Metaratings.