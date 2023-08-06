Источник: Неймар перейдёт в «Барселону». Бразилец удалил «ПСЖ» из профиля в соцсетях

31-летний бразильский футболист «ПСЖ» Неймар станет игроком каталонской «Барселоны», сообщает шейх Мабхут Аль-Марри, хорошо знакомый с руководством обоих клубов. Бразилец уже удалил упоминание о том, что он игрок парижан из своего профиля в социальной сети.

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» предложило «Барселоне» арендовать Неймара на сезон. Парижский клуб рассматривает данное предложение как часть сделки по предстоящему переходу вингера Усмана Дембеле.

Неймар играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Его переход в «ПСЖ» остаётся самым дорогим в истории футбола по сумме трансфера. Парижский клуб заплатил за бразильского нападающего € 222 млн. Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в € 60 млн.