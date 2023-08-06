«Барселона» сделала предложение об аренде Бернарду Силвы с обязательным выкупом

«Барселона» сделала «Манчестер Сити» предложение об аренде полузащитника Бернарду Силвы. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

«Барселона» рассматривает Силву в качестве основного кандидата на замену Усману Дембеле, который переходит в «ПСЖ». Сине-гранатовые сообщили «горожанам», что хотят арендовать игрока на один сезон с обязательным правом выкупа в 2024 году. Таким образом клуб хочет предоставить «Манчестер Сити» гарантию компенсации за уход португальца, а также зафиксировать сделку так, чтобы она не повлияла на финансовые показатели в нынешнем году.

Сообщается, что «Барселона» знает о желании Силвы перейти в клуб, а также о том, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообещал отпустить Бернарду, если он захочет уйти.