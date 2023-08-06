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«Зенит» ожидает более 25 тыс. болельщиков на матче с «Динамо»

«Зенит» ожидает более 25 тыс. болельщиков на матче с «Динамо»
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Санкт-петербургский «Зенит» ожидает более 25 тыс. зрителей на матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 19:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
06 августа 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» выиграл чемпионат, набрав 70 очков в 30 матчах. «Динамо» по итогам прошлого розыгрыша занял девятое место, набрав 45 очков. В 1-м туре нового сезона чемпионата «Зенит» уверенно победил «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0, а затем сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). «Динамо» начало сезон с поражения от «Краснодара» в 1-м туре со счётом 1:3, после чего сыграло вничью с «Крыльями Советов» (3:3).

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