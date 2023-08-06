«Зенит» ожидает более 25 тыс. болельщиков на матче с «Динамо»

Санкт-петербургский «Зенит» ожидает более 25 тыс. зрителей на матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 19:00 мск.

В прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» выиграл чемпионат, набрав 70 очков в 30 матчах. «Динамо» по итогам прошлого розыгрыша занял девятое место, набрав 45 очков. В 1-м туре нового сезона чемпионата «Зенит» уверенно победил «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0, а затем сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). «Динамо» начало сезон с поражения от «Краснодара» в 1-м туре со счётом 1:3, после чего сыграло вничью с «Крыльями Советов» (3:3).